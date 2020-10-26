حظك اليوم الاثنين 26 -10-2020 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بقدرته على التكيف والتأقلم مع جميع الظروف المحيطة به.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر معاكس، وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون متحفظًا، ولا تظهر تحديًا أمام أي معارضة، واصبر ليومين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.