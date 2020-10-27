إنشاد وابتهالات.. قصر ثقافة الفيوم يحتفل بالمولد النبوي بحضور المحافظ

نظّم قصر ثقافة الفيوم، اليوم الثلاثاء، حفلًا في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي، حيث بدأ بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم، وتخلله قصائد شعرية، وفقرات للإنشاد الديني والابتهالات والمدائح النبوية، والموشحات لفرقة الإنشاد الديني لفرع ثقافة الفيوم.

حضر الفعالية الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، واللواء ثروت المحلاوي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالفيوم، ورئيس فرع الأمن القومي بالفيوم، والدكتور جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والقمص أنجليوس ثابت ممثل مطرانية الفيوم، والشيخ رمضان عبد النبى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعاهد الأزهرية بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ورجال الأزهر والأوقاف وحشد من الموطنين.

وهنأ محافظ الفيوم الشعب المصرى عامة، وأبناء وأهالى الفيوم خاصة، بحلول الذكرى العطرة لمولد الهدى ونور البشرية سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه.

وفي السياق ذاته، أوضح وكيل وزارة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، جوانب من حياة الرسول الكريم، وكيفية مواجهته للأزمات، وصبره على الإيذاء، وتحمله المتاعب في سبيل نشر دعوته.

وخلال الحفل، قدّم رجال الدين الإسلامي والمسيحي كلمات عبر فيها كل طرف عن حبه للآخر، وأنهما نسيج واحد لوطن واحد، ولن يستطيع كائن من كان أن يغير من التلك العلاقة الطيبة بينهما.

وفي نهاية الحفل، سلّم محافظ الفيوم درع المحافظة للمستشار العلمي لمفتي الجمهورية، تقديرًا لدوره في نشر الدين الوسطي الصحيح، وعلى هامش الاحتفالية تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، معرض الفنون التشكيلية بقاعة العرض بقصر الثقافة.