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محمود مسلم

مصر تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة دينية في باكستان

كتب:

الوطن
07:44 م | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم 27 أكتوبر الجاري  مدرسة دينية بمدينة بيشاور في شمال غرب باكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدةً على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة الإرهاب الغاشم.

كما جدّدت مصر رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، وتضامنها مع باكستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم.

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