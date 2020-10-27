المحجوب يستنكر تصريحات "الأعلى الليبي" بشأن اتفاقيات عسكرية مع تركيا

وسط ترحيب دولي باتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية في جنيف، خرج المجلس الأعلى الليبي بتصريحات تفيد بأن اتفاق جنيف لا يشمل الاتفاقيات العسكرية مع تركيا، الأمر الذي استنكره الجيش الوطني الليبي، وذلك حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

واتهم اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خلال التقرير، المجلس الأعلى للدولة بتعطيل الاتفاقات لخدمة مصالحه، لكنه أكد أن الإرادة الدولية تغيرت وأصبحت الرؤية لديها واضحة، خاصة فيما يعرف بمخرجات برلين.

حديث "المحجوب" جاء بعد تصريحات المجلس الأعلى للدولة بأن اتفاق جنيف لا يشمل ما أبرمته السلطة التنفيذية من اتفاقات مع تركيا، موضحًا أن الاتفاقيات بين تركيا وحكومة الوفاق، خاصة بالتدريب فقط، وأن النص لم يأت جزافًا، بل جاء لقطع الطريق على تنظيم الإخوان، ومنع محاولة الالتفاف على القرارات.

وتابع: "نحن درسنا تفكير الإخوان وكيف يعملون، وقطعنا الطريق على التواجد الأجنبي أو التحجج بالاتفاقيات لإبقاء المرتزقة".