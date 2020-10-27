ممثل مطرانية الفيوم يهنئ أهالي المحافظة بالمولد النبوي

هنأ القمص "أنجليوس ثابت" ممثل مطرانية الفيوم، جموع المسلمين، بذكرى المولد النبوي الشريف، لافتًا إلى أنّ كل الأديان جاءت لنشر فضائل المحبة والتسامح والرحمة والتعاون، ورفض كل أشكال الإساءة لأي إنسان، مؤكدًا التعايش من خلال التعاون المتبادل بين المسلمين والمسيحيين، وأشار إلى أنّ المسلمين والأقباط نسيج واحد لوطن واحد، ولن يستطيع كائن من كان أن يغير من التلك العلاقة الطيبة بينهما.

جاء ذلك خلال احتفالية "قصر الفيوم" بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم، تحت إشراف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية.

وأعرب المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن شكره لمحافظ الفيوم على تلك الدعوة الكريمة، موضحًا أنّ الرسول الكريم جاء لهداية البشرية، ونظم العلاقة بين المسلمين بعضهم البعض وبين المسلمين وغيرهم، ودعا إلى مكارم الأخلاق والمبادئ والقيم الطيبة، وتحمل المسئولية والعطاء.

ولفت إلى أهمية إقتداء الشباب برسول الله صلى الله عليه وسلم والسعى لطلب الرزق، والاجتهاد في طلب العلم، وعمارة الكون وتزكية النفس وخدمة المجتمع، مؤكدًا أنّ الصدق والأمانة أساسان أصيلان لبناء الأمم، وعلى كل مسلم أن ينقل الصورة الإيجابية لديننا الحنيف قدر المستطاع لغير المسلمين في شتى بقاع الأرض.

وفي نهاية الحفل، سلم محافظ الفيوم درع المحافظة للمستشار العلمي لمفتي الجمهورية، تقديراً لدوره في نشر الدين الوسطي، وعلى هامش الاحتفالية تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، معرض الفنون التشكيلية بقاعة العرض بقصر الثقافة.

وأوضح الشيخ رمضان عبد النبي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، جوانب من حياة الرسول الكريم، وكيفية مواجهته للأزمات، وصبره على الإيذاء، وتحمله المتاعب في سبيل نشر دعوته.

حضر الحفل، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ثروت المحلاوى مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالفيوم، ورئيس فرع الأمن القومي بالفيوم، والدكتور جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي، والدكتور حسنى أبوحبيب وكيل وزارة الأوقاف.