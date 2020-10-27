لسماع مطالبهم.. محافظ دمياط تلتقي بمستأجري المحال في مدينة رأس البر

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مع ممثلين عن مستأجرى المحال التي كانت مطروحة بالمزاد العلنى بمدينة رأس البر، اليوم، للسماع إلى مطالبهم والعمل على حلها، في حضور المستشار هيثم غندور، المستشار القانونى للمحافظة، واللواء عماد حمدي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ووليد الشهاوى وعلي البيومي، نائبى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة، والدكتور علي كامل، مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام.

واستمعت "المحافظ" إلى كافة المقترحات والمطالب التي تقدم بها المستأجرون لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم على خلفية تضرر القطاع السياحى جراء أزمة كورونا، وأكدت محافظ دمياط دراسة كافة المقترحات لبحث آليات وضع حلول مناسبة لتلك الأزمة التى أثرت بالسلب على نظام تشغيل تلك المواقع وتحقيق مطالبهم بما لا يخالف القوانين و اللوائح المُنظمة لذلك.

وأشارت إلى حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على دعم العاملين بهذا القطاع والتخفيف عن كاهلهم وهو ما بدا واضحًا في القرارات التعويضية والخطوات التى تم اتخاذها خلال الشهور الماضية لتخفيف الآثار السلبية التى أثرت هذا القطاع بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.

كانت الدكتورة منال عوض، افتتحت 4 مدارس بمدن دمياط، وعزبة البرج، ورأس البر، بتكلفة إجمالية 31.14 مليون جنيه، استكمالًا لسلسلة الافتتاحات للمشروعات التعليمية والتي بدأتها مطلع الأسبوع الماضي، واستهلت المحافظ جولتها بافتتاح مدرسة دمياط الثانوية الميكانيكية العسكرية بدمياط بعد تنفيذ أعمال الإحلال الجزئي لها بـ16 فصلًا، ليصل إجمالي الفصول إلى 39 فصلًا بتكلفة بلغت 9 ملايين جنيه، وتفقدت محافظ دمياط معمل CNC الذي يضم ماكينتي لتشكيل المعادن وفريزة مزودين بأجهزة حاسب آلي، كما تفقدت أيضًا ورشتي الحاسبات والالكترونيات وصالة الرسم، وأشادت بالطراز المعماري لمبنى المدرسة ومستوى التجهيزات به، والتي تأتي توافقًا مع اهتمام الدولة بالتعليم الفني، كما تسلمت درعًا تذكارية من أعضاء هيئة التدريس تقديرًا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.