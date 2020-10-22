رامي رضوان عن خطبة طفلين في عين شمس: "الشبكة هتكون حفاضات"

انتقد الإعلامي رامي رضوان، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول خطبة طفلين في منطقة عين شمس قائلا إن الأمر أصبح صعبًا للغاية، مؤكدا أن التعامل مع الطفل بتلك الطريقة يعد جريمة في حقه، "إزاي وصلنا للجهل ده، والناس اللي حضرت الخطوبة فين من اللي حصل ده".

وأضاف "رضوان"، من خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "إزاي طفلين يتخطبوا في السن ده، والشبكة هتكون إيه حفاضات، حرام عليكم، دي جريمة في حق الطفل شيء عجيب بصراحة، ولازم محاسبة الأهالي".

وأثنى "رضوان" على تحرك المجلس القومي للأمومة والفطولة وأجهزة الأمن، والتحرك من أجل الوصول لأولياء الأمور ومحاسبتهم.

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس برئاسة المقدم أحمد طارق رئيس المباحث القبض على والدي طفلي عين شمس، اللذين ظهرا في فيديو متداول في أثناء خطوبتهما، وتبين أن الطفل "العريس" في الصف الرابع الابتدائي، والطفلة "العروس" في الصف الثالث الابتدائي.

وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديوهات لحفل خطوبة فتاة في الصف الثالث الابتدائي، لطفل في الصف الرابع الابتدائي، وقال نشطاء مواقع التواصل إنَّ الفيديوهات جرى التقاطها لحفل الخطوبة في منطقة مساكن عين شمس.

ويظهر في الفيديوهات طفل وطفلة عمرهما حوالي 10 سنوات، يحتفلان بخطوبتهما وسط عشرات المدعوين، وأغلبهم أطفال من أصدقاء الطفلين.

وانتشرت مجموعة من الصور والمقاطع المصورة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وثقت حنة طفلين في إحدى مناطق القاهرة، يبلغان من العمر 12 عاما.

وفي البداية كانت الطفلة مرتدية قميص نوم كشف عن ساقيها، وظهرت الحنة في يديها، ووضعت شعرها دون تنسيق، وكانت واقفة بجانب الحنانة، ثم ظهرت الفتاة في الحنة مرتدية "جامب سوت" من اللون الأصفر، وغطت الحنة يديها، كما وضعت تاجا كبيرا على شعرها المصفف بعناية، وكان من أكثر المشاهد غرابة وضعها كميات كبيرة من المكياج لا تعكس سنها الصغير أو طفولتها.

الفتاة كانت ممسكة بعبلة ذهبية بها شبكتها، وجلس بجانبها العريس، الذي يضاهيها في صغر حجمها والسن، وسط عدد كبير من الأهل والأصدقاء، حيث كانت الحنة في الشارع بإحدى مناطق مصر الشعبية.

في أحد المقاطع المصورة، ظهر العريس وهو في المرحلة الابتدائية، حاملا خطيبته ولف بها وسط المدعوين، وبدا من التعليقات أن الطفلين من منطقة "مساكن عين شمس"، الشعبية. وقال رواد السوشيال ميديا الذين نشروا الفيديوهات، إنَّ فرح الطفلين بعد 10 أيام من الآن.

هجوم كبير شهدته ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، جيمعها تؤكد ضرورة القبض على المتسببين في زواج الأطفال، وحتمية القبض على أهليتهم لما تسببوا فيه من عنف ضد الأطفال متمثل في الزواج. وفي حين كان الهجوم شديدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دافع البعض عنهم قائلا إن الطفل طلبها في الحلال لأنه يحبها فما الضرر من ذلك.