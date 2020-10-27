التحفظ على كميات من الأدوية المخدرة في 63 صيدلية بالغربية

شنت الإدارة العامة للصيدلة بالغربية، حملة موسعة، اليوم، للرقابة على سوق الدواء، أسفرت عن ضبطؤ كميات من الأدوية المخدرة وأدوية التأمين الصحي المحظور بيعها في 63 صيدلية بكفر الزيات، غلى جانب التحفظ على أدوية مهربة في أحد مراكز التخسيس بالتعاون مع إدارة العلاج الحر.

ووجّه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى شن حملة لمتابعة سوق الدواء المصري حفاظًا على صحة المواطنين، وعلى الفور شكل الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيدلة، لجنة من التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتورة منى شبل، مدير التفتيش الصيدلى وعضوية مفتشي الإدارة، للتفتيش على الصيدليات العامة بنطاق مدينة كفر الزيات وبعض القرى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 63 صيدلية مخالفة وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة وعمل محضر بجميع المخالفات، وأصدر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، توجيهاته إلى مساعديه ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات، بضرورة تكثيف الوعي الصحي لدى المواطنين، وتعريفهم بخدمات المبادرات الرئاسية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأشار "حميدة"، إلى تدشين فرق التثقيف الصحي بتكثيف الندوات التوعوية بالخدمات الطبية التي تقدمها المبادرات الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة"، التي تهدف لتحسين الصحة العام.

وجاء ذلك تزامنا مع احتفالات العيد القومي لمحافظة الغربية 7 أكتوبر وتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الاقليم بالضرورة استكمال خطة التنمية والتطوير على مستوي كافة قطاعات الدولة خلال الفترة المقبلة، كما استشهد وكيل وزارة الصحة بدور فرق التثقيف الصحي والسكاني بالمحلة الكبري بزيارة مصنع الغزل والنسيخ ونادي الصيد بالمحله الكبري فى حملة دعم صحة المرأة وفحص اكتر من 150 حاله من عمال المصنع.

كما كشف عن تكثيف الندوات التوعوية لحثهم على المشاركة في المبادرات الرئاسية خاصة مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وغيرها من المبادرات الرئاسية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الحالية.