ضبط 36 عبوة أدوية مهربة ومحظور تداولها بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (صاحب شركة أدوية) بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري.

وكشفت التحريات أن المتهم يقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية المهربة مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة وبدون ترخيص من الجهات المختصة، داخل شقة كائنة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، ولا تتوافر بها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط (المدير المسئول) وتم ضبط (35892) عبوة من الأدوية المتنوعة "مضادات حيوية – أدوية تخسيس – أدوية لعلاج البرد – منشطات جنسية – مُكملات غذائية – فيتامينات" مهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وبعضها منتهي تاريخ الصلاحية وغير صالح للاستخدام.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.