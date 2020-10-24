حظك اليوم السبت 24-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مواليد برج الأسد أن يكونوا دائمًا محور الاهتمام، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، خدمة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات، وعليك اليوم أن تدرس الأمور المالية والقانونية بدقة، ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك، وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.