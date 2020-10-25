حظك اليوم الأحد 25-10-2020 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

دائما ما يعرف عن برج الأسد أنه شخصية قيادية وملهمة لمن حولها ولذلك يحب مواليد هذا البرج أن يكونوا دائمًا محور الاهتمام.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق للغاية وعليك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه لكلامك مع شريك حياتك تجنبا للتعقيدات.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.