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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 28-10-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:17 ص | الأربعاء 28 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بغيرته الشديدة على الأشخاص المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزل الصحة، وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتسترخي وتأخذ قسطًا وافرًا من الراحة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تبتعد عن العصبية، وأن تفكر جيدًا قبل إعطاء أي رد ولا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

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