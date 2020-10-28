أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-10-2020 في مصر.. ارتفاع طفيف

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية في البورصة العالمية، بشكل طفيف في محلات الصاغة، إذ سجل سعر المعدن الأصفر زيادة في القيمة تقدر بنحو من 2- 3 جنيهات في الجرام، إذ سجل عيار 21 أمس 831 جنيها، في حين سجل اليوم 833 جنيها.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، تستعرض متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 950 و952 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 831 و833 جنيهًا.

الذهب عيار 18

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 712 و714 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و664 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

زاد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1906.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش، وفقًا لموقع سكاي نيوز عربية.

وصعد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى1909.50 دولار.

وأعلن عدد كبير من الدول بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، أرقام قياسية للإصابات بكوفيد-19، ما اضطر البعض لفرض قيود جديدة تهدد بانحراف التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه، تحت ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية، ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2381.86 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 878.54 دولار. وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.47 دولار للأوقية.

كيف تتحقق من أنّ الذهب ليس مغشوشا؟

ووضع موقع ويكي هاو، عدة نصائح للمواطنين عند شراء الذهب، كي لا يتعرض لشراء المغشوش منه، أول ما يجب القيام به للتأكد من أصالة الذهب هو النظر إليه والبحث عن العلامات الدالة على أنّه ذهب حقيقي "الدمغة"، كما يجب البحث عن تغير لون قطعة الذهب الملحوظ، فمن المهم فحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر وخاصة حول الحواف.

واختبار الذهب بالمغناطيس سهل، لكنه غير شامل أو قطعي لتأكيد حقيقة الذهب، كما أنّ المغناطيسات الضعيفة، مثل مغناطيس الثلاجة، لن يكون مفيدًا في هذا الاختبار، أما المغناطيسات الأقوى، مثل تلك الموجودة في المتاجر المتخصصة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو في بعض الأغراض العادية، مثل حقائب السيدات أو ألعاب الأطفال أو حتى الأقراص الصلبة القديمة غير المستخدمة، يكون المغناطيس فيها قويًا بما يكفي لإجراء هذا الاختبار.

ووجّه "ويكي هاو" نصائح لراغبي الاستثمار في الذهب، والتي تشمل جمع وتخزين الذهب المستعمل، إذ يعد شراء الذهب الخردة أنسب طريقة لتجنب المخاطر للاستثمار في هذا المورد، كما أنّه من الضروري تكوين علاقة جيدة مع التجار بمحلات الرهن المحلية للتواصل معهم حال قدوم أي شخص يرغب في بيع مصنوعات ذهبية لا يرغب المحل في شرائها.