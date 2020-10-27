ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 833 جنيها

أرتفعت أسعار الذهب في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 27 أكتوبر، الأمر الذي يساهم في ارتفاع سعر المشغولات الذهبية بجميع أنواعها في محال الصاغة، ليثبت سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا عند نقطة 833 جنيهًا للجرام.

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي، وانخفاض سعر الدولار عالميًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت تراجعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت منذ الصباح.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في نهاية تعاملات اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 950 و952 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 831 و833 جنيهًا، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 712 و714 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و664 جنيهًا.