تفاصيل زيارة يحيى الفخراني لهبة مجدي ومحمد محسن في منزل الزوجية

استضافت الفنانة هبة مجدي وزوجها الفنان محمد محسن، في منزلهما الفنان الكبير يحيى الفخراني، وعضو مجلس الشيوخ.

وكانت قصة حب جمعت بين هبة مجدي، ومحمد محسن، خلال عملهما معا على خشبة المسرح بصحبة الفنان يحيى الفخراني من خلال مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، وبعد فترة أعلنا خطبتهما على خشبة المسرح، ووقف بجوارهما "الفخراني" الذي أعلن الخبر للجمهور خلال العرض، وقام "محسن" بغناء مقطع من أغنية "بحبك من زمان جدًا".

واستكمالًا لقصة الحب التي بدأت من خلال المسرحية، كان الفنان يحيى الفخراني شاهدًا على عقد الزواج بين هبة مجدي ومحمد محسن، وشاركهما حفل الزفاف الذي تمت مراسمه منذ نحو 4 أعوام.

وارتبطت هبة مجدي، ومحمد محسن بعلاقة أسرية مع الفنان الكبير يحيى الفخراني وعائلته، ويذهبان لزيارة الأسرة، في لقاء سبق ووصفه محمد محسن "دافي وجميل مع عائلة يحيى الفخراني".

ومنذ ساعات نشر محمد محسن، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مجموعة من الصور بصحبة زوجته هبة مجدي، ويحيى الفخراني، معلقًا عليها "حبينا نعمل مهرجان على الضيّق كدا في البيت".

ونشر محمد محسن، صور أخرى لزوجته والفنان يحيى الفخراني، معلقًا على إحداها "قمرين"، وكتب على الصورة الأخرى التي أظهرت حالة من النقاش تجمع بين "هبة" والفنان الكبير، قائلًا: "جبتلها أكبر وأهم عضو في مجلس الشيوخ عشان يقنعها بوجهة نظري وبرضه مقتنعتش".

كما ظهر الفنان يحيى الفخراني، خلال فيديو قصير عبر خاصية "استوري" في انستجرام، وهو يقف في "بلكونة" منزل هبة مجدي، ومحمد محسن، وهو يقول "بيت جميل، ودائمًا في سعادة كده إن شاء الله".

من ناحية أخرى يواصل الفنان يحيى الفخراني، تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، استعدادًا لخوض الماراثون الرمضاني لموسم 2021.

ويعد مسلسل "نجيب زاهي زركش"، التعاون الخامس بين يحيى الفخراني والسيناريست عبدالرحيم كمال، والرابع بينه ونجله المخرج شادي الفخراني، بعد مسلسلات "دهشة" و"الخواجة عبد القادر" و"ونوس"، أما مسلسل "شيخ العرب همام" فكان من إخراج حسني صالح.