مليار جنيه لغير القادرين.. تحركات لتنفيذ توجيهات الرئيس بدعم تكافؤ فرص التعليم

قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه جاري التنسيق مع وزارة التضامن لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بدعم التعليم المجتمعي، ودعم تكافؤ الفرص التعليمية لطلاب غير القادرين، إلى جانب التدريب المهني للطلاب المتسربين من التعليم وتخطّوا سن التعليم، مشيرا إلى أن القرار سيلعب دورا هاما فى تقليل نسبة الأمية، كما أنه سيعمل على حماية الأبناء من الأعمال الغير مشروعة.

وأضاف عبد القوى، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم البدء فى تنفيذ البرنامج فورا من خلال قاعدة البيانات المتوفرة بالوزارة، التى تضم المقبولين من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والمرفوضين أيضا.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بالمساهمة في تكاليف التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهني للطلاب المتسربين وتخطّوا سن التعليم.

مليار جنيه لدعم تكافؤ فرص التعليم لغير القادرين

وجه الرئيس السيسي، بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم في برامج الدعم النقدي، وذوي الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفني ومحو الأمية، ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

4.4 مليون طالب يحصلون على الدعم

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا التخصيص يتضمن دعم مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب، يتم دعمهم عبر برنامج تكافل، و2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة، لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع.