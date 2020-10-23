الأرصاد تحذر المواطنين: فرص سقوط الأمطار غدًا على القاهرة مازالت قائمة

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس إدارة التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أشارت منذ الثلاثاء الماضي بفرص سقوط أمطار، وبالفعل سقطت على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري وامتدت للمنصورة، مضيفا: "وأكدنا أن الحالة لا ترتقي للحالات العنيفة من عدم الاستقرار مثلما حدث في مارس أو أكتوبر الماضيين".

وأشار "شاهين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، إلى أن النشرات الجوية اليومية، تحدد فيها كل ما هو جديد، بما يخص حالة عدم الاستقرار والمناطق المتوقع فيها سقوط أمطار، وغزارة أو حدة سقوطها، لافتا إلى أنهم أشاروا إلى إمكانية امتدادها بشكل متوسط وغزير على القاهرة، ولكن مع بداية الحالة وتغير الخرائط جرى التنويه بأن تصل للعاصمة بشكل طفيف.

وأكد رئيس إدارة التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار مازالت قائمة وتمتد على القاهرة غدا، ولكنها خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، موضحا أن الأمطار الغزيرة ستسقط على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ونوه الدكتور محمود شاهين، إلى أننا مازلنا في فصل الخريف، الذي يمتاز بأنه أجمل فصول العام من حيث درجات الحرارة، ولكن يتخلله بعض من عدم الاستقرار، التي تسبب سقوط أمطار.