النقل تتفق على إنهاء إجراءات بدء أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ماساكي نوكي السفير الياباني بالقاهرة، ووفد مؤسسة الجايكا في مصر، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق (حي الأشجار) بالسادس من أكتوبر حتى عمرو بن العاص بالفسطاط.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل عمق العلاقات المصرية اليابانية، وحرص وزارة النقل على استمرار التعاون بين الجانبين في تنفيذ المشروع، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمشروع لبدء تنفيذ الأعمال المدنية على الأرض، سواء للجزء الشرقي أو الغربي للمشروع، خاصة وأنّ الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة في هذا المجال.

ولفت إلى إنهاء التعاقد على الأنظمة الالكتروميكانيكة للمرحلتين بالكامل مع تحالف شركتي (ميتسوبيشي وتالس)، وجار الانتهاء من التعاقد على الوحدات المتحركة مع شركة ميتسوبيشي العالمية.

ومن جانبه، أشاد السفير الياباني بجهود وزارة النقل في تطوير قطاعات المنظومة، مؤكدا حرص الجانب الياباني على استمرار التعاون مع الجانب المصري في تنفيذ مثل هذه المشروعات المهمة.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين هيئة الأنفاق والجايكا اليابانية، لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع، في ظل التزام الجانبين بتحقيق بنود الاتفاقية التمويلية الموقعة بين الجانبين.