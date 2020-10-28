مؤتمر حاشد لمرشحي "مستقبل وطن" بـ"حلوان": طالبين دعمكم وإحنا تحت أمركم

وسط أجواء احتفالية، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة 15 مايو، مساء أمس، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لمرشحي الحزب الثلاثة عن الدائرة رقم 19 والتي مقرها حلوان وتضم المعصرة والتبين وحلوان و15 مايو.

سيطرت الأجواء الاحتفالية على المؤتمر الانتخابي لمرشحي حزب مستقبل وطن قبل انطلاقه وحتى نهايته، فكانت الأغاني الوطنية بالإضافة إلى أغانٍ أخرى بأسماء المرشحين، تعلو أصواتها في أرجاء ميدان التوحيد والنور بالمجاورة الثالثة، حيث مكان المؤتمر، مع وجود سيارات كثيرة يعلوها مكبرات صوت تجوب المنطقة وتدعو المواطنين لحضور المؤتمر.

الصوان الكبير امتلأت كراسيه عن آخرها قبل دقائق من انطلاق المؤتمر، بعدما جاء عدد كبير من الحافلات تحمل مواطنين من مختلف مناطق الدائرة، جلسوا كلٌ في المنطقة المخصصة له داخل الصوان الذي تم تقسيمه إلى 4 أقسام، المعصرة، وحلوان، والتبين، ومايو، قبل أن يتم توزيع الكمامات وزجاجات المياه والمشروبات الغازية على الحاضرين.

عيد حماد: "أنتم هتتعبوا يومين عشان تختاروا نوابكم ونوابكم هيتعبوا 5 سنين عشانكم"

كان أبرز الحاضرين في المؤتمر النائب علاء عابد، وحسين مرسي أمين عام حزب مستقبل وطن بأمانة 15 مايو، والدكتور محمد عابد رئيس مجلس إدارة شركة سيفا مصر، والحاج محمد أبو سلامة الفارسي، رئيس مجلس إدارة شركة الفارسي للمقاولات، بالإضافة إلى مرشحي الحزب الثلاثة، عبدالنعيم حامد، وعيد حماد، وعرفة صالح.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني الذي وقف له الحاضرين جمعيًا في مشهد تم تصويره من الأعلى بتلك الكاميرا المعلقة على الطائرة المحركة آليا "درون"، لتنطلق بعدها فعاليات المؤتمر بكلمات ألقاها المرشحون على أهالي الدائرة لم تخلُ من وعود بالتطوير وحل الأزمات التي تعاني منها الدائرة.

عرفة صالح: "نوعدكم نبص على المدارس وهنخليها زي القطاع الخاص وجميع الخدمات هنبص عليها"

"نجاحنا هيكون بيكم وإيدينا في إيديكم هنحقق كل مطالبكم"، كلمات افتتح بها المترشح عيد حماد كلمته التي ألقاها على الحاضرين، الذي أخذ يعدد ما سيقوم به فور فوزه بالانتخابات: "مطلوب منكم الحشد والخروج والتصويت من أول دقيقة لآخر ثانية، أنتم هتتعبوا يومين عشان تختاروا نوابكم ونوابكم هيتعبوا 5 سنين عشانكم"، بينما كانت كلمة المترشح عبدالنعيم حامد قصيرة طلب فيها الدعم: "طالبين دعمكم وإحنا تحت أمركم"، في الوقت الذي كان للمترشح عرفة صالح وعود مألوفة لدى الناخبين: "نوعدكم نبص على المدارس وهنخليها زي القطاع الخاص، وجميع الخدمات في المعصرة والتبين ومايو وحلوان هنبص عليها".