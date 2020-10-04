46 مستقلا و7 أحزاب في منافسة شرسة على 3 مقاعد برلمانية بحلوان

تنتظر الدائرة رقم 19 في حلوان التابعة لمحافظة القاهرة منافسة كبيرة بين عدد غير قليل من المرشحين لعضوية مجلس النواب عن الدائرة.

وبلغ عدد المرشحين للبرلمان 56 مرشحًا، منهم 46 مستقلًا، و10 آخرين مثلوا 7 أحزاب مختلفة، لتنبئ البيانات عن منافسة قوية تنتظر الدائرة رقم 19 في حلوان.

10 سيدات.. والنواب الحاليين للدائرة ضمن المتنافسين

وضمت قائمة المرشحين لعضوية المجلس عن الدائرة رقم 19 في حلوان، 10 سيدات من أصل 56 مرشحًا، من بينهم النائبة الحالية عن الدائرة دينا عبد العزيز، التي تخوض المعركة الانتخابية مستقلة، ومعها 7 سيدات أخريات دخلن المنافسة كمستقلات، فيما تخوض السباق سيدتان فقط مرشحتين عن حزبين.

كما ضمت القائمة أيضًا العضوين الحاليين الآخرين عن الدائرة، وهما النائب رضا البلتاجي، والنائب إسماعيل نصر الدين، اللذان يخوضان الانتخابات أيضًا كمستقليّن.

وضمت قائمة المرشحين 10 يمثلون 7 أحزاب مختلفة، فعن حزب مستقبل وطن يخوض المنافسة 3 مرشحين، هم عبد النعيم حامد، وعيد حماد، وعرفة صالح، وعن حزب الجيل الديموقراطي مرشحان اثنين فقط، هما الإعلامية آمال عبد الله، وعبدالنبي ثابت.

وشملت القائمة أيضًا مرشح وحيد عن كل حزب من الأحزاب المتبقية، وهم عدراوي زكريا عن حزب مصر القومي، وعادل عكاشة عن حزب المحافظين، ومنال خليفة حسنين عن حزب الشعب الجمهوري، وعبد الرحمن الشحات عن حزب المصريين الأحرار، والدكتور شامل الطحاوي عن حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي.