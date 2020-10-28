القمص يؤانس لـ"الوطن": تجولت 5 ساعات بالغردقة لتوزيع حلوى المولد

احتفل القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بذكرى المولد النبوي الشريف، على طريقته الخاصة؛ إذ تجول في شوارع مدينة الغردقة لمدة 5 ساعات متواصلة، يوزع حلوى المولد على المواطنين وعمال النظافة.

ثم طاف "أديب" بعدة مصالح حكومية؛ لتقديم التهنئة لمديريها والعاملين بها، والتقى برجال الدين الإسلامي، وعلى رأسهم الشيخ مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والشيخ أحمد زرد، مدير عام الوعظ والفتوي، والدكتور محمود الشيمي، مدير عام أوقاف المحافظة، لمشاركتهم الاحتفال بالذكرى العطرة لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "إننا في أجواء روحانية بذكرى عطرة وهي الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جاء رحمة للعالمين"، مؤكدا: "دائما نشارك الأعياد سويا تحت شعار أعيادنا واحدة بدافع الحب".

وشدد "أديب" على أن مصر كانت ومازالت وستكون نسيج واحد، تحت قيادة واعدة، ودائما نتمنى الخير للبلاد، مؤكدا وحدة الشعب المصري في جميع المناسبات.

وعن احتفاله بذكرى المولد النبوي الشريف تجولا في شوارع الغردقة، قال يؤانس أديب: "تجولت لمدة خمسة ساعات، التقيت خلالها بالمواطنين وعمال النظافة في الشوارع والتقيت برجال الدين الإسلامي في منطقة البحر الأحمر الأزهرية، ومدير الوعظ والفتوي، ومدير عام الأوقاف وقدمت لهم التهنئة".

وأكد وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر، أنه رأى السعادة في عيون المواطنين وعمال النظافة عندما قدم التهنئة لهم، لافتا إلى أن الدين معاملة، مقدما التهنئة للواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ومواطنين المحافظة، وشعب مصر، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.