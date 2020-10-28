كلبش ومراتي وزوجتي.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "العذراء والعقرب" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "أبو كرتونة" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "على جنب ياسطى" الساعة 5:30 مساءً، و"ابن القنصل" الساعة 8 مساءً، والفيلم الكوميدي "مراتي وزوجتي" الساعة 10 مساءً، و"نعمة" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Water for Elephants الساعة 1:30 ظهرًا، وThe Expendables الساعة 4 عصرًا، وThe Lego Ninjago Movie الساعة 6 مساءً، وxXx بجزئيه الساعة 8 و10 مساءً، وThe Wolverine الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "ولسه بحلم بيوم" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الرابع الساعة 7 مساءً، و"الكبير أوي 3" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "يتربى في عزو" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "كلبش" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "علامة استفهام" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ﻵخر نفس" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "حب لا يموت" الساعة 6 مساءً، و"لعنة كارما" الساعة 7 مساءً، و"حدوتة مُرة" الساعة 8 مساءً، و"بروفا" الساعة 9 مساءً، و"واكلينها والعة" الساعة 10 مساءً، و"تانغو" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "قصة الأمس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شهادة ميلاد" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ومسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أبو جبل" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "ألف ليلة وليلة" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً.

MBC مصر

عرض برنامج "عايز أتجوز" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "الصدمة 3" الساعة 5:30 مساءً، و"The Voice Senior" الساعة 8:30 مساءً، و"اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساءً.

OnE

عرض برنامج "الأوضة" الساعة 3:30 عصرًا، وبرنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.