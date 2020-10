الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم.. إكس لارج والكبير أوي 3

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

سيما

عرض فيلم "ثلاثة على مائدة الدم" الساعة 12.30 مساء، وفيلم "ولا من شاف ولا من دري" الساعة 4 مساء، وفيلم "مافيش غير كده" الساعة 7.30 مساء، و"عندما يسقط الجسد" الساعة 11 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "فتوة الناس الغلابة" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "عيون الصقر" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "سحر العيون" الساعة 5:30 مساءً، و"فول الصين العظيم" الساعة 8 مساءً، وفيلم "إكس لارج" الساعة 10 مساءً.

MBC2

عرض فيلم Get Out الساعة 1:30 ظهرًا، وAtonement الساعة 4 عصرًا، وFlorence Foster Jenkins الساعة 6 مساءً، وBig Eyes الساعة 8 مساءً، وWater for Elephants الساعة 10 مساءً.

مسلسلات تليفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "قصة الأمس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شهادة ميلاد" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" الساعة 9 مساء، ومسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أبو جبل" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "كلبش" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "علامة استفهام" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ﻵخر نفس" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً.

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "حب لا يموت" الساعة 6 مساءً، و"لعنة كارما" الساعة 7 مساءً، و"حدوتة مُرة" الساعة 8 مساءً، و"بروفا" الساعة 9 مساءً، و"واكلينها والعة" الساعة 10 مساءً، و"تانغو" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "ولسه بحلم بيوم" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الرابع الساعة 7 مساءً، و"الكبير أوي 3" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "يتربى في عزو" الساعة 12 منتصف الليل.

برامج ترفيهية

دبي

عرض برنامج "the insider بالعربي الساعة 9.30 مساء

ON E

عرض برنامج راجل و2 ستات الساعة 4.30 مساء.