غش الزوجية وليالي أوجيني.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "التعويذة" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "كتيبة الإعدام" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "الوعد" الساعة 5:30 مساءً، و"غش الزوجية" الساعة 8 مساءً، و"خير وبركة" الساعة 10 مساءً، و"كلاشنكوف" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Geostorm الساعة 1:30 ظهرًا، وHere Comes the Boom الساعة 4 عصرًا، وGoing in Style الساعة 6 مساءً، وNow You See Me 2 الساعة مساءً، وFocus الساعة 11:30 مساءً.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "ولسه بحلم بيوم" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الرابع الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "يتربى في عزو" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ﻵخر نفس" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "حب لا يموت" الساعة 6 مساءً، و"لعنة كارما" الساعة 7 مساءً، و"حدوتة مُرة" الساعة 8 مساءً، و"بروفا" الساعة 9 مساءً، و"واكلينها والعة" الساعة 10 مساءً، و"تانغو" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "قصة الأمس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ومسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الساعة 10 مساءً، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "النساء قادمون" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 11 مساءً.

MBC مصر

عرض برنامج "المفاجأة" الساعة 6 مساءً، و"The Voice Senior" الساعة 9 مساءً.

OnE

عرض برنامج "Saturday Night Live بالعربي" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.