جمعة يتعهد للسيسي: كل علماء الأزهر والأوقاف معك على الجبهة إذا لزم الأمر

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ مصر لن تنسى موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الوطني العظيم، في وقت عصيب مرت به البلاد، حين قال إنّ الرصاص الذي يوجه لصدور المصريين سنتلقاه نحن في صدورنا، وقال إنّه لا يمكن لأحد أن يروع المصريين ونحن على قيد الحياة، والحمد لله قد أعانك الله عز وجل ووفيت.

وأضاف جمعة، خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة، موجهًا حديثه للرئيس: "لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لسيدنا موسى عليه السلام، اذهب أنت وربك فقاتلا إننا ها هنا قاعدون، ولكن نقول نحن بإذن الله معك عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك مقاتلون، وهذه النخبة المخلصة من علماء الأزهر والأوقاف في معركة بناء الوعي والوطن وعلى الجبهة متى لزم الأمر".

وتابع وزير الأوقاف، أنّ الوطن نعمة، والوطن تاج على رؤوس الوطنيين الشرفاء، ولا يعرف معنى فقد الوطن إلا من فقده، لأن المشردين لا يقيمون دينًا ولا دولة، والعصابات المسلحة أحد أهم وسائل حروب الجيل الرابع لهدم الدول، مضيفا: "الحمد لله الذي جعل لنا وطنًا آمنا، لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العريضة نفتديه".

وأوضح جمعة: "إذا كان ديننا علمنا أن نذكر الفضل لأهل الفضل، فهناك اهتمام بالغ بتحسين الأحوال المادية للآئمة، إذ وجهتم سيادتكم بزيادة قدرها 1000 جنيه، ثم وجهتم العام الماضي بزيادة أخرى قدرها 600 جنيه لحملة الليسانس و800 لحملة الماجستير، و1000 جنيه لحملة الدكتوراه، مع توفير الزي الأزهري لجميع الأئمة".

وزاد: "وجهتم سيادتكم بصرف مكافأة لكل من يحصل على درجة الماجستير والدكتوراه، فضلا عن التوجيه بأن تتكرر المكافأة كلما حصل الإمام أو غيره من العاملين بالأوقاف على درجة علمية جديدة، تشجيعا للأئمة وزملائهم، كل يحصلوا على أكثر من درجة علمية في تخصصات مختلفة".