أهمية الصحة الإنجابية.. ندوة تثقيفية لزراعة البحيرة

نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة المهندس محمد الزواوي، وكيل الوزارة وتحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ندوة، اليوم، بعنوان "أهمية الصحة الإنجابية" بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية.

تأتي الندوة في إطار التعاون بين المديرية والمجلس القومي للسكان، ومديرية الأوقاف بهدف نشر مفاهيم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وما يُستجد من معلومات وتوجيهات لتوعية فئات المجتمع المختلفة وتثقيفهم وحثهم على تبني الممارسات والمعلومات الصحيحة التى تفيدهم في مجال الصحة الإنجابية.

وشدّد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على دور الدولة في نشر الوعي الصحي بين السيدات، والتعريف بخدمات الصحة الإنجابية التي توفرها الوحدات الصحية، وكيفية الاستفادة منها حيث أصبحت الحاجة ملحة لاتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة من أجل زيادة وعى السكان عموما والريفيين خصوصا، وتثقيفهم لتحقيق تغييرات سلوكية مرغوبة للحد من المعدلات المتزايدة للزيادة السكانية ونتائجها السلبية.

وأشار الدكتور صالح إبراهيم، مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بالبحيرة، إلى دور الدولة فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بوحدات صحة الأسرة، ومنها إجراء كشف ما قبل الزواج، للتعرف على الأمراض الوراثية التي قد تنتقل للجنين، وكذا إجراء فحوص كاملة للحوامل، والتحاليل والأشعة اللازمة لمتابعة الجنين خلال فترة الحمل وتوعية الأم بأسس التربية السليمة وأهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل، بالإضافة إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة واستمرار خدمات الصحة الانجابية حتى ما بعد الإنجاب.

حضر الندوة مدير إدارة الإرشاد الزراعي، ومسئول الثقافة السكانية بالمديرية والعاملين بالمديرية، وطالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، خلال الندوة، استمرار مثل هذه الفعاليات التي تستهدف نشر التثقيف والتوعية.