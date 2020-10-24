قوافل طبية توفر العلاج لـ895 حالة مرضية بأودية سانت كاترين

اختتمت القوافل الطبية بأودية سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم السبت، أعمالها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لمواطني الوديان والتجمعات البدوية بالمجان.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة قامت بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 895 حالة مرضية مختلفة، وصرف العلاج اللازم بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية، منها الأطفال والباطنة والأسنان والجلدية والقلب والصدر، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق وادي "السباعية" ووداي" السعال" في محيط سانت كاترين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار إلى أن القافلة تهدف إلى تقديم الخدمات والرعاية الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجاً للأهالي والمرضى في هذه الوديان، في ضوء تعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف وكيل الوزارة أن القافلة واصلت عملها على مدار يومين، من خلال العيادات المتنقلة، والتي ضمت أطباء من مختلف التخصصات.

قوافل طبية بأودية الطور الثلاثاء

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، اليوم السبت، عن توجه قوافل طبية مجانية إلى وادي "ميعر"، ووادي "أبو حجاب"، التابعين لمدينة الطور، والتجمعات المجاورة لهما، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال "رخا" إنه جرى تنظيم القافلة بناءً على توجهات محافظ جنوب سيناء بضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة، والوصول بالخدمات العلاجية للمناطق الأكثر احتياجًا .

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح له اليوم، أنه من المقرر أن تنطلق القافلة يوم الثلاثاء المقبل بوادي "ميعر"، والأربعاء بوادي "أبو حجاب"، لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لأهالي ومرضى هذه الوديان.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيجرى توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.