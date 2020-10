فيديو.. نتفلكس تنشر الإعلان الرسمي لأحدث أفلام جاري أولدمان

نشرت منصة نتفلكس الإعلان الرسمي، لفيلم Mank، أحدث أعمال المخرج الأمريكي ديفيد فينشر.

من المقرر عرض الفيلم يوم 4 ديسمبر عبر المنصة، والفيلم من تأليف جاك فينشر، وبطولة عدد كبير من النجوم، بينهم جاري أولدمان، ليلي كولينز، أماندا سايفريد.

والإعلان مدته دقيقتين و34 ثانية، بطريقة الأبيض وأسود، ويجسد جاري أولدمان شخصية كاتب السيناريو الأمريكي Herman J. Mankiewicz والذي رحل عام 1953 عن عمر ناهز 55 عاما.الفيلم مدته ساعتين و11 دقيقة، وتم تصويره في كاليفورنيا بأمريكا بحسب موقع IMDB.

ديفيد فينشر مخرج الفيلم، ولد 28 أغسطس 1962، في ولاية كولورادو بأمريكا، خلال مسيرته قام بإخراج عدد من الفيديو كليب لـ مادونا، ستينج، رولينج ستونز، مايكل جاكسون وجورج مايكل، وغيرهم.

وأخرج فينشر العديد من الأفلام، وترشح لجائزة أوسكار مرتين، الأولى عام 2009، عن إخراجه فيلم The Curious Case of Benjamin Button من بطولة براد بيت، والثانية عام 2011 عن إخراجه فيلم The Social Network.

وترشح "فينشر" لجولدن جلوب 3 مرات، عن أفلام، The Curious Case of Benjamin Button، The Social Network، وGone Girl.

وحصد "فينشر" جائزة بافتا عام 2011 عن فيلم The Social Network، بالإضافة للعديد من الأفلام الأخرى، ومن أشهر أفلامه، Zodiac، وSe7en. كما شارك "فينشر في إنتاج 16 عملا وكتب 3.

أما بطل الفيلم جاري أولدمان، ممثل بريطاني، شارك في العديد من الأعمال المسرحية، وقدم الكثير من الأدوار المميزة سواء للسينما أو التلفزيون.

ظهر لأول مرة على شاشة السينما من خلال فيلم Remembrance عام 1982، وبعدها قدم عدد من المسلسلات التلفزيونية، حتى عاد مرة أخرى بفيلم Sid and Nancy، من إخراج Alex Cox.

خلال مشواره الفني ترشح جاري أولدمان لعدد كبير من الجوائز، وفاز بالأوسكار مرة عام 2018، عن دوره الرئيسي في فيلم Darkest Hour حيث جسد خلاله السيرة الذاتية لـ ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في الفترة من 1940 وحتى 1945، وحصد على جائزة جولدن جلوب عن نفس دوره في الفيلم الذي أخرجه Joe Wright وألفه Anthony McCarten.

وترشح جاري أولدمان لجائزة بافتا 5 مرات، وحصد منها 3، الأولى عام 1998 كأفضل سيناريو عن تأليفه فيلم Nil by Mouth، والثانية في نفس العام عن مشاركته في إنتاج نفس الفيلم، وحصدها مرة ثالثة عام 2018 عن دوره الرئيسي في فيلم Darkest hour