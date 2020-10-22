"صحة الغربية" تنفي وفاة نائب مدير مستشفى المحلة بكورونا: بسبب فشل كلوي

نعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، الدكتور سامي البهي نائب مدير مستشفى المحلة العام بعد وفاته في الساعات الأولى من فجر اليوم، داخل قسم رعاية الحالات الحرجة والعناية المركزة، نافية وفاته بفيروس كورونا، مؤكّدة أنَّه وفاته المنية عقب تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

صرح بذلك الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتًا إلى أنَّ السبب الحقيقي لوفاة "البهي" جاءت بسبب تعرضه لفشل كلوي مفاجئ، تسبب في جلطة رئوية، مؤكّدًا أنَّه وجه الدكتور جمال شادي مدير مستشفى المحلة، بتوفير الرعاية الصحية الكامله له خلال تلقيه فترة علاجه عقب سقوطه مغشيًا عليه خلال أداء الواجب الوطني، ضمن صفوف الجيش الأبيض وإدارة مهام أقسام المستشفى العلاجية.

وأكّد وكيل وزارة الصحة أنَّه "لا صحة لوفاة الدكتور سامي البهي بسبب إصابته عدوى فيروس كورونان ولكنه مريض كلى مزمن منذ ما يقرب من 5 سنوات، وهو ما تسبب في اضطرابات الكلى، وارتفاع معدلات نسبة الكرياتين بشكل مفاجئ، مما تسبب في تعرضه لحاله فقد اتزان في كل وظائف الجسم ودخوله في نوبات غيبوبة طوال 4 أيام الماضية" .

في السياق ذاته، تقدم الدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة بواجب العزاء إلى أسرة الدكتور "البهي"، قائلًا: "فقدنا أخًا ورفيقًا عزيزًا، وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وربنا يصبر أهله على رحيله وبإذن الله في جنات الخلد والنعيم".

وأضاف "شادي": "تأكّد لنا بعد أخذ عينتين وتحليلها في معامل الصحة بالمنصورة تبين سلبية إصابه الطبيب الراحل بفيروس كورونا، ولكنه توفي بسبب شلل في وظائف الكلى تسبب في فشل بوظائف الجسم الكاملة".

كما بين مدير مستشفي المحلة العام، أنَّه تمّ إجراء جميع مراخل تغسيل الجثمان وتسليمه إلى ذويه، استعدادًا لمراسم دفنه عقب أداء صلاة الظهر بالمسجد الكبير بقرية كفر قريطنة بمركز المحلة الكبرى".

جدير بالذكر، أنَّ وفد من نقابة الأطباء بالغربية برئاسة الدكتور جرجس رزق الله أمين نقابة الأطباء وبرفقته عدد من أطباء مديرية الصحة بطنطا، غادر متوجهًا إلى القرية ذاتها لأداء واجب العزاء لأفراد أسرة الراحل.