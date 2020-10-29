"شعبة الاستثمار العقاري": نسعى لرسم خريطة جديدة للسوق المصرية

أكد محمود طاهر، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، أن النهوض بالقطاع العقارى فى ظل التحديات الكبرى التي تواجهها السوق المصرية، هو شغلنا الشاغل في شعبة الاستثمار العقاري خلال الفترة الحالية.

وقال "طاهر"، خلال بيان صحفى اليوم، "الفترة المقبلة ستشهد تشكيل عدد من اللجان داخل الشعبة، بحيث تتولى كل لجنة إشكالية من الإشكاليات التي تواجه المطورين، لتقوم على حلها بالتعاون مع الحكومة".

"طاهر": مدن الجيل الرابع تتيح فرصًا جيدة أمام الشركات العقارية لإنشاء مشروعات عمرانية كبرى

وأشار إلى أنه جارٍ التنسيق مع بعض الجهات الحكومية في الفترة الحالية من أجل عقد اجتماعات دورية بين الشعبة، وتلك الجهات لمناقشة كل التحديات التى تواجه المطورين، وتقديم عدد من مشروعات القوانين التى تسهم بشكل جذري في إزالة كافة العواقب التى يعاني منها القطاع .

وتابع: "فى ظل سعي الدولة في الوقت الراهن لإنشاء جيل جديد من المدن، وهو ما يسهم فى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية أمام المطورين والشركات العقارية، سوف تعمل الشعبة على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى بعض المشروعات العمرانية الكبرى، ومشاركة الحكومة فى مشروعات الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل".

الشعبة تسعى لرسم خريطة جديدة للسوق العقارية المصرية وخاصة بعد أزمة فيروس كورونا

وأضاف أن الشركات العقارية، لديها القدرة على إضفاء قيمة مضافة على مشروع الإسكان الاجتماعي، من حيث الشكل والتصميم، بالإضافة إلى قدرتها على سرعة التنفيذ، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوفير شقة لكل مواطن، والقضاء على أزمة السكن، بجانب إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات الموجهة لفئة محدودى الدخل، مؤكداً أن الشعبة تسعى فى الوقت الحالي لرسم خريطة جديدة للسوق العقارية المصرية وخاصة بعد أزمة فيروس كورونا ، موضحاً أن الشعبة ستتعامل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق خطة التنمية ٢٠٣٢ .

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أنه تقرر تشكيل لجان داخل الشعبة، بحيث يتم توزيع المهام ومحاور الخطة عليها، لسرعة إنجاز وحل المشكلات التى يواجهها القطاع، فضلا عن أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات كثيرة بين الشعبة ووزارة الإسكان، لمناقشة مشكلات صغار المطورين.