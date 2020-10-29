تفحم طفل في حريق مطبعة بـ"منشية مبارك" في الغربية

لقي طفل مصرعه حرقًا داخل مطبعة بقرية "منشية مبارك" التابعة لمركز المحلة الكبرى، في الغربية، اليوم، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات للسيطرة على النيران، فيما نقلت جثة الطفل إلى المستشفى العام.

كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى منشية مبارك باندلاع حريق داخل مطبعة خاصة كائنة فى إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى فتح باب المطبعة وإخراج العمال المحبوسين بداخلها.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع الطفل "محمد طارق أبو حلاق" ١٣ عامًا، تم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة، فيما كثف ضباط البحث الجنائي جهودهة لبيان أسباب الحريق ووجود شبهه جنائية من عدمه.

وعقب تحرير المحضر اللازم، جرى إخطار النيابة العامة فأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.