تفاصيل مصرع وإصابة 8 بالعياط: سيارة نقل صدمت 5 "تكاتك"

"إحنا كنا راكبين التوك توك وراجعين، ولقينا عربية بتخبطنا، ودهست 5 تكاتك تانية.. ودم بنت عمي غرّق وشي".. بهذه الكلمات روي طالب تفاصيل مصرع ابنة عمه وإصابة 4 آخرين في واقعة دهس سيارة نصف نقل لـ5 مركبات "توك توك" بمنطقة العياط، بمحافظة الجيزة.

واضاف المجني عليه في تحقيقات النيابة، أنه كان عائدًا بصحبة المجني عليهم، وعقب سيرهم فوجئوا بالسيارة تصدمهم من الخلف.

وقررت النيابة التصريح بدفن الضحية، وتم الاستماع لأقوال المصابين والذين أكدوا رواية المصاب الأول، كما أمرت بحبس قائد سيارة النقل على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت مدينة العياط شهدت حادث تصادم مروع بين سيارة نقل و5 مركبات "توك توك"، ما أسفر عن مصرع طالبة ثانوي وإصابة 4 آخرين، ودلت التحريات أن الحادث وقع على طريق مصر - أسيوط، وتم نقل الضحية والمصابين إلى المستشفيات، وأمر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وكلف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق من ضباط مباحث مركز شرطة العياط، وبالانتقال والفحص تبين من تحريات العميد محمد عبد الشكور مفتش مباحث العياط والبدرشين، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و5 مركبات "توك توك" أمام قرية "العطف"، ما أسفر عن مصرع طالبة ثانوي وإصابة 4 آخرين.

وتمكن الرائد محمد إدريس رئيس مباحث العياط من ضبط السيارة المتسببة في الحادث، وبمواجهة سائق السيارة النقل اعترف بالواقعة، وأكد أن عجلة القيادة اختلت من يده أثناء السير، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.