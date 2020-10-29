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محمود مسلم

إخماد حريق في أكوام قمامة بجوار سنترال كفر الزيات بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
09:30 م | الخميس 29 أكتوبر 2020
إخماد حريق في مخالفات قمامة بجوار سنترال كفر الزيات بالغربية

إخماد حريق في مخالفات قمامة بجوار سنترال كفر الزيات بالغربية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، على حريق اندلع في أكوام قمامة بجوار سنترال كفرالزيات، دون خسائر بشرية، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغًا لشرطة النجدة، بنشوب حريق  بجوار سنترال كفرالزيات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية،  وتبين نشوب حريق في مخلفات بقطعة أرض فضاء، وتم السيطرة على الحريق، وحُرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة للتحقيق، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية أو مادية.

من جهة أخرى، لقي طفل مصرعه حرقًا داخل مطبعة بقرية "منشية مبارك" التابعة لمركز المحلة الكبرى، في الغربية، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات للسيطرة على النيران، فيما نقلت جثة الطفل إلى المستشفى العام.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع الطفل "محمد طارق أبو حلاق" ١٣ عامًا، تم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة، فيما كثف ضباط البحث الجنائي جهودهة لبيان أسباب الحريق ووجود شبهه جنائية من عدمه.

وعقب تحرير المحضر اللازم، جرى إخطار النيابة العامة فأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

 

 

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