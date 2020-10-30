ضبط 980 عبوة دواء بيطري مخالف في حملات تفتيشية بالزقازيق وفاقوس

شنت مديرية الطب البيطري حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية "إدارة الخدمات" بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ومباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية علي عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدوية بمركزي الزقازيق وفاقوس لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

وأضاف أنه أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية وضبط 980 عبوة لـ 42 صنف دواء بيطري مخالف "منتهي الصلاحية - مجهول المصدر"، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأجرت المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف و881 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ 545 رأسا. وجاء ذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المحلية وذلك بالتهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية والعمل على تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المحلية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

ومن جهته أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.