بلغ العدد 13.. "أوقاف القليوبية" تفتتح مسجدين جديدين

افتتحت مديرية أوقاف القليوبية، اليوم، مسجدين جديدين، ضمن المساجد الجديدة التي افتتحتها المديرية خلال الفترة الماضية؛ ليصل إجمالي المساجد التي دخلت الخدمة مؤخرا 13 مسجدا.

وأوضح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه جرى افتتاح مسجدى حسن الخزرجي، بقرية الرملة التابعة لمركز ومدينة بنها، و"الشهيد" بكفر الرجالات مركز طوخ، اليوم الجمعة.

وأضاف "أبو السعود" أن مسجد حسن الخزرجي، أنشأ على مساحة 220 مترا مربعا، بتكلفة بلغت مليون و800 ألف جنيها، على نفقة وزارة الأوقاف المصرية، كما أن مسجد الشهيد بكفر الرجالات مركز طوخ، أنشأ على مساحة 300 مترا مربعا، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التي افتتحت خلال الأسابيع الأخيرة، 13 مسجدا، موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التى أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة، بتكلفة إجمالية وصلت 42 مليونا و800 ألف جنيه حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطتها لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، سيتم افتتاح 18 مسجدًا اليوم الجمعة، في 7 محافظات؛ ليصل إجمالي ما افتتح خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 427 مسجدا.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إن محافظة الفيوم، تستحوذ على نصيب الأسد بـ11 مسجد.