وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد تطبيقا عمليا لماكينة أركت حفر بالليزر

شهد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، نموذجًا عمليًا لماكينة أركت حفر بالليزر، بمدرسة خالد بن الوليد الإعدادية التابعة لإدارة طور سيناء، وكان في استقباله المهندس محمد جلال، مدير التعليم الصناعي، ومحمد ربيع، موجه عام المجال الصناعي، وأحمد غيث مدير إدارة الطور التعليمية.

وخلال الزيارة شاهد وكيل وزارة التربية والتعليم تطبيقًا عمليًا للماكينة، وعدد من النماذج الفنية التي يجرى تدريب الطلاب عليها.

وأشاد وكيل الوزارة بتجربة تصميم الماكينة، مطالبًا بالتنسيق بين التعليم الصناعي والعام والفني، لتنفيذ ورشة تدريبية للطلاب على هذا النموذج، وعمل معارض فنية، وصنع النماذج الفنية القابلة للبيع، مع الحرص على توفير الجودة العالية للمنتج والأسعار المناسبة لتحقيق أعلى تنافسية في السوق المحلي.

وقال "عقل"، إن تهيئة الطلاب لسوق العمل، وإكسابهم المهارات، هو ما تهدف إليه المنظومة التعليمية الجديدة، متابعًا سير العملية التعليمية بمدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بالجبيل التابعة لإدارة طور سيناء.

ووجه الشكر للطلاب لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامات وتحقيق لقواعد التباعد، مضيفًا أن تطبيق تلك الإجراءات يدل على درجة الوعي لدى أبنائنا، كما يمثل الحل الأمثل للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تجنب التكدس داخل وخارج الفصول، مع الحرص على غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل دوري.

وأضاف "عقل"، أن أيام الدراسة بالبيت ليست أيام للإجازة، إنما هي أيام للتعلم ومتابعة للقنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية التي أتاحتها الوزارة، موضحًا أن هناك ألية لتقييم الطلاب ينفذها المعلمون عند حضور الطلاب للمدرسة تتكامل مع أيام الدراسة بالمنزل.

وفي السياق ذاته، أكد على المعلمين بضرورة توضيح ترددات القنوات التعليمية للطلاب، والتواصل مع أولياء الأمور لتحقيق المتابعة الفعالة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة لتحقيق منظومة تعليمية متكاملة بين التعليم والنشاط وبناء الشخصية.

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، الطلاب حول متابعتهم للقنوات التعليمية وآلية المعلم للتقييم في الحصة وشرح الدروس التعليمية التفاعلية.