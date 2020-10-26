محافظ بني سويف يعتمد نتيجة مسابقة تعيين 1438 من مديري ووكلاء المدارس

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة مسابقة شغل وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم، بإجمالي 1438 وظيفة ما بين 640 جُدُد، و 798 تجديد.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بوكيل وزارة التربية والتعليم "سهام يوسف" لاعتماد المذكرة التي أعدتها في هذا الشأن، وأوضحت وكيلة الوزارة أنه تم الإعلان نهاية يوليو الماضي، عن شغل عدد من الوظائف الشاغرة من موجهي عموم وموجهى أوائل وموجهين بمختلف التخصصات، إل جانب مديري ووكلاء مدارس لجميع المراحل التعليمية العام والفني والتربية الخاصة والمدارس الرسمية للغات.

وأكدت أن المسابقة تم إجرائها فى أجواء من الشفافية لضمان النزاهة والعدالة بين كافة المتقدمين، حيث أصدر المحافظ قراراً بتشكيل لجنة برئاستها، وعضوية عميد كلية التربية بجامعة بني سويف، رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، ومديري التعليم العام والفني والخدمات والشؤون المالية والإدارية والقانونية بمديرية التربية والتعليم، ونقيب المعلمين، لتقييم واختيار المتقدمين لشغل تلك الوظائف، من خلال إجراء مقابلات شخصية تم عقدها في الفترة من 19 سبتمبر الماضي حتى 10 أكتوبر الجاري.