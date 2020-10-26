محافظ بني سويف: تلقينا 103 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تقدم بها المواطنون، وصل إلى 103 ألف و634 طلبًا، مشيرا إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، لاستقبال طلبات المواطنين، حتى انتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات والتي من المقرر أن تنتهى في 31 من أكتوبر الجاري.

وأكد المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم، إصدار توجيهات لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وكانت المراكز التكنولوجية، استقبلت، اليوم، 479 طلبًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بواقع 129 طلبًا للتصالح بمركز ومدينة بني سويف، و 175 طلبا بمركز ناصر، و123 طلبا بالواسطى، و32 طلبا بمركز ببا، و 15 طلبا بسمسطا، و 5 طلبات بالفشن.

وأشار المحافظ إلى متابعته مستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح على مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، حيث أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا أن الملف يعد أولوية للدولة بهدف بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جهته أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام إلى تكليف المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى المراكز التكنولوجية على مدار اليوم، والتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة، وبمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3"، يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.

كما طالب محافظ بني سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفا أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه حال رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.