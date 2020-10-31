أبرز محطات وإنجازات تنسيقية الأحزاب والسياسيين منذ إنشائها

بدأ عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ أن أعلن تأسيسها في أبريل 2018، عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية الحياة السياسية، وتتشكل التنسيقية من 26 حزبا سياسيا، إضافة إلى المستقلين من السياسيين.

ودخل شباب التنسيقية، العمل التنفيذي، حيث عين منهم نواب للمحافظين، إضافة إلى خوضهم انتخابات كلا من مجلسي الشيوخ والنواب.

وفيما يلي أبرز محطات وإنجازات شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين.

*نواب المحافظين

في نوفمبر 2019، تم تعيين أول دفعة من نواب المحافظين الشباب من أعضاء التنسيقية، وعددهم 6، وهم:

إبراهيم ناجي الشهابي - نائب محافظ الجيزة

محمد موسي - نائب محافظ المنوفية

بلال حبش - نائب محافظ بني سويف

هيثم الشيخ - نائب محافظة الدقهلية

حازم عمر - نائب محافظ قنا

عمرو عثمان - نائب محافظ بورسعيد

*أعضاء مجلس الشيوخ:

تم انتخاب 5 من أعضاء التنسقية، ليفوزوا بعضوية المجلس، إلى جانب تعيين 7 من قبل رئيس الجمهورية، وهم:

محمد عزمي - حزب الحركة الوطنية

محمود القط - حزب حماة الوطن

عمرو عزت - حزب التجمع

محمد عمارة - حزب الشعب الجمهوري

محمد السباعي - حزب مصر الحديثة

محمد فريد - مستقل

سها سعيد - مستقل

أكمل نجاتي - مستقل

رامي جلال عامر - مستقل

أحمد القناوي - حزب العدل

علاء مصطفي - حزب الإصلاح والنهضة

محمود تركي - حزب النور

*مجلس النواب

تشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في انتخابات مجلس النواب، بـ 26 مرشحا على القائمة الوطنية من أجل مصر، إلى جانب 6 مرشحين على المقاعد الفردية.

والمرشحون الـ 26 الذين ترشحوا على القائمة الوطنية من أجل مصر، هم:

*قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

محمد عبدالعزيز - مستقل

أحمد فتحي - مستقل

محمود بدر - مستقل

أميرة العادلي - مستقل

أميرة صابر - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

مي كرم جبر – مستقل

مرثا محروس - حزب حماة الوطن

أحمد زيدان - حزب حماة الوطن

محمد تيسير مطر - حزب إرادة جيل

مارسيل سمير - حزب التجمع

طارق الخولي - حزب مستقبل وطن

عمرو يونس - مستقل

عمرو درويش - مستقل

هيام الطباخ - مستقل

*قطاع غرب الدلتا

رحاب عبدالغني - مستقل

محمد إسماعيل - حزب الإصلاح والنهضة

خالد بدوي - مستقل

رشا فايز كليب - مستقل

*قطاع شرق الدلتا

إيمان الألفي - مستقل

أحمد مقلد - حزب المؤتمر

نادر مصطفي - مستقل

هادية حسني - مستقل

*قطاع الجيزة والصعيد

غادة علي - مستقل

نشوي الشريف - مستقل

رشا أبو شقرة - حزب الوفد

علاء عصام - حزب التجمع

أحمد رمزي – مستقل

فيما تخوض التنسيقية الانتخابات على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب، بـ6 مرشحين هم:

ماجد طلعت – دائرة الساحل بالقاهرة

حسن ضوة- دائرة منيا القمح ومشتول السوق بالشرقية

عمرو عبدالباقي- دائرة فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر بالشرقية

أحمد نصر الله – دائرة مركز ومدينة الإسماعيلية

مصطفى كريم – دائرة سيدي جابر وباب شرق بمحافظة الاسكندرية

علي قاعود- مركز وبندر سوهاج وجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج