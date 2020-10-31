أديب: العالم يعتبر أردوغان محرض رئيسي.. إيده فيها جزء من الدم

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العالم يتحدث عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كمحرض بشكل رسمي، مضيفًا: "إيده فيها جزء من الدم".

وقال "أديب" خلال تقديمه حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "نرجع للتوازن اللي قال عليه الرئيس بأن محدش يسيئ لينا ومحدش يهين دينا ونفس الشيء قاله شيخ الأزهر".

وأضاف: "اللي بيحصل اليومين دول كاشف لأوروبا، وابتدى الألمان يسألوا هو الإخوان موجودين في أي جامع؟ والفرنساويين قالوا كل الإخوانجية ييجوا في قسم الهرم عند محمد بيه، وهات لي الناس دول ورحل منهم شوية، ووزير الخارجية ابتدى يلف على الدول اللي عندهم متطرفين وقالهم عاوزين نرجعهم لأن أحنا مش مستضيفينهم عندنا عشان يقتلونا".