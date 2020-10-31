عبدالغفار: مصر تحتاج لـ35 جامعة أهلية ودولية وخاصة وتكنولوجية جديدة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ جامعة عين شمس وحدها بها 250 ألف طالب، إلى جانب باقي الجامعات متوسط الطلبة 10 آلاف طالب للجامعة.

وأضاف "عبدالغفار"، في كلمة خلال افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية وعدد من المشروعات القومية، أنَّ مصر تحتاج إلى التوسع في المنشآت التعليمية بشكل كبير في السنوات المقبلة، مبينًا أنَّه وفقًا للدراسة التي تمّ إجراؤها فمصر تحتاج 15 جامعة أهلية و4 فروع لجامعات دولية و10 جامعات خاصة و6 جامعات تكنولوجية بجانب الجامعات الحكومية.

وأردف وزير التعليم العالي، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على إضافة 6 جامعات تكنولوجية جديدة، وبدأت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة لإجراء المسح المساحي في الأراضي، وتمّ استلام الأراضي، وخلال الأسابيع المقبلة سيتمّ البدء في بناء الجامعات، ليكون هناك إنجازات بشأن الجامعات الأهلية.

وأوضح أنَّ الوزارة تسعى للتوسع في كل محافظات الجمهورية بالكامل في إنشاء الجامعات الأهلية، وتمّ بالفعل العمل على إنشاء 15 جامعة أهلية، لافتًا إلى أنَّ الوزارة أنشأت مشروعات قومية بـ120 مليار جنيه.