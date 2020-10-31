تركتها أمها وسافرت.. القبض على أب اغتصب ابنته البالغة 12 عاما بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية في مركز قنا، القبض على شخص متهم باغتصاب ابنته البالغة من العمر 12 عامًا، لإجراء التحقيقات معه حول الواقعة.

وقالت سميحة سعد، مدير مكتب حماية الطفل بمحافظة قنا، إن المكتب تلقى بلاغًا لإغاثة من شخص عن طريق خط نجدة الطفل، يفيد وجود طفلة عمرها 12 عامًا، مقيمة بمركز قنا، اعتاد والدها اغتصابها لمدة عام كامل بعد أن تركتها والدتها وحيدة بالمنزل معه وسافرت إلى إحدى المحافظات.

وأكدت، أن مكتب حماية الطفل بديوان عام محافظة قنا، بالتنسيق مع فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، تحرك بناء على البلاغ، مضيفة أنه تم إعداد تقرير حول الواقعة، وأن النيابة من خلال التحقيقات هي التي ستحدد أن كانت الطفلة مُغتصبه من عدمه، من خلال تقرير الطب الشرعي.

وشهدت محافظة قنا خلال الأسبوع الماضي، العثور على جثة طفل أعلى "كوم قمامة" في ترعة الحلفاية بنجع حمادي، وهو رضيع عمره لا يتخطى الأسبوع، ملفوف في قطعة قماش بيضاء وفي حالة تعفن شديد، ورأسه مهشمة.

وأضاف مصدر طبي في نجع حمادي لـ"الوطن": أن جوف الطفل في حالة تعفن، وملامحه غير واضحة، مشيرًا إلى أن التقرير الطبي المبدئي أظهر أنه ملقى في المصرف منذ أكثر من 3 أيام، مؤكدًا أن هذا الفعل المشين يدل أن الرضيع ضحية العشق الحرام.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها في نجع حمادي، من عمل تحريات حول العثور على هذا الرضيع، لمعرفة أسباب إلقاءه في المصرف، وكشف ملابسات الواقعة وهوية الطفل.

وكانت الأجهزة الأمنية في قنا، تلقت بلاغا من أهالي قرية في نجع حمادي، يفيد العثور على جثة طفل متحللة على "القش العائم في ترعة بنجع حمادي".

وأخطر قسم الإنقاذ النهري، ودفع بقوة أمنية برئاسة النقيب جمال الشافعي، وانتشلت الجثة، وأودعت مشرحة مستشفى نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.