وزير التعليم: الوضع مستقر ولن نغلق المدارس بسبب كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الوضع داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية مطمئن ومستقر، والعام الدراسي الجديد يسير بشكل منتظم وطبيعي، ولا يوجد ما يعوق سير اليوم الدراسي بالمدارس.

وقال شوقي، لـ"الوطن"، إن نسبة الحضور بالمدارس على مستوى الجمهورية مرتفعة للغاية، وجميع التلاميذ لديهم الرغبة الكاملة في حضور الحصص المدرسية داخل المدارس، وأولويات وزارة التربية والتعليم حماية الطلاب من أى مكروه وإنجاح العام الدراسي الجديد تحت أي ظرف.

وأضاف وزير التعليم، أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بالمدارس، من خلال تعقيم الفصول الدراسية وتطهير دورات المياه وتعقيم المقاعد الخشبية المخصصة للطلاب وتعقيم وتطهير مكاتب الإداريين.

وشدد على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس والفصول الدراسية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعى بين التلاميذ داخل الفصول وأثناء طابور الصباح للوقاية من الفيروس.

سيناريوهات محتملة حال حدوث أزمات للحفاظ على سير الدراسة

وأردف وزير التعليم أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أى أزمات من شأنها تهديد اليوم الدراسي، لافتاً إلى أن المنشآت التعليمية في 21 محافظة على مستوى الجمهورية لم تسجل أى إصابات بفيروس كورونا منذ بداية العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الماضي، علاوة على اكتشاف 5 حالات في 5 محافظات واحدة في كل منشأة تعليمية، وكان النصيب الأكبر في محافظة القاهرة ب19 حالة.

ونوه شوقي إلى أن الوضع الصحي بالمدارس غير مقلق، والوضع مستقر جدا ورائع، واليوم الدراسي يسير بهدوء، وهناك متابعات لحظية لليوم الدراسي بالمدارس على مستوى الجمهورية، لوضع السيناريوهات المحتملة حال حدوث أى أزمات.