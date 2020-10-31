بـ"اختار صح".. "الشعب الجمهوري" يحث الناخبين على المشاركة بالانتخابات

واصل حزب الشعب الجمهوري، إطلاق مبادرته "لو عايز تغير اتغير.. اختار الصح"، لحث المواطنين في كافة المحافظات للمشاركة الإيجابية بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.

تنطلق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، فى 13 محافظة وهم: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وأكد الحزب، في بيان، إلى أن مبادرته حققت نجاحا كبيرا في محافظات المرحلة الأولى للانتخابات، وساعدت بشكل كبير على تحفيز المواطنين بالنزول والمشاركة، متابعا أن ذلك يؤكد على وعى الشعب المصري وتداركه لأهمية الانتخابات البرلمانية والمشاركة بها لاختيار من يمثلهم في أهم جهة رقابية وتشريعية في البلاد.

وأضاف أن الهدف خلال الأيام الجارية، هو استمرار العمل على الأرض في الشارع من خلال الأمانات المختلفة وكوادر وشباب الحزب، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية، والتأكيد على اختيار مرشحين يكونوا قادرين على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في البرلمان القادم، وهو ما يتطلب نزول المواطنين بكثافة للمشاركة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ووجه الحزب التحية لكل المواطنين وحرصهم الدؤوب على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، وضرب أروع الأمثلة بتواجدهم بكثافة أمام اللجان الانتخابية، من مختلف الأعمار الشباب والسيدات والشيوخ، وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يؤكد على أن الشعب المصري حريص على المشاركة في حقوقه السياسية التي كفلها الدستور له.ودعا حزب الشعب الجمهوري، المواطنين كافة في محافظات المرحلة الثانية لنزول والمشاركة أمام اللجان الانتخابية والتواجد بكثافة أمام اللجان الانتخابية، من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية، ووجود برلمان يكون قادر على تلبية طموحات الشعب المصري.

وأكد استمرار غرفة العمليات المركزية لمتابعة ورصد الانتخابات البرلمانية في محافظات المرحلة الثانية، على غرار ما حدث في المرحلة الأولى لمتابعة كل المستجدات في العملية الانتخابية، وإصدار تقارير مستمرة لكل وسائل الإعلام خلال أيام الاقتراع ترصد مسار العملية الانتخابية، من خلال التواصل مع أمانات الحزب في محافظات المرحلة الثانية، والذين سيكونوا متواجدين أمام كل اللجان الانتخابية لمتابعة تطورات العملية الانتخابية.