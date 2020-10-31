قبل الصمت بساعات.. "تكاتك" وسيارات نقل لمرشحي الشعب الجمهوري بدمياط

كثف مرشحو حزب الشعب الجمهوري بمحافظة دمياط، من الدعاية الانتخابية قبل ساعات من الصمت الانتخابي، حيث لجأوا إلى استخدام أساطيل السيارات المقطورة والعربات الملاكي والتكاتك والأتوبيسات والربع نقل، في الدعاية الانتخابية، ودفع الحزب بـ"رجل الأعمال محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ورجل الأعمال محمد قابيل البنا الشهير بمحمد لبيب البنا أمين الحزب بالمحافظة بدائرة كفر سعد".

ونظم مؤيدو محمد سامي سليمان رجل الأعمال المرشح عن حزب الشعب الجمهوري لانتخابات مجلس النواب عن دائرة دمياط، مسيرة سيارة بأسطول سيارات مقطورة جابت شوارع الدائرة.

ويخوض سليمان ابن قرية العدلية منافسة شرسة مع 39 مرشح ومرشحة بينهم 8 سيدات، وكثف من تحركاته قبيل الصمت الانتخابي بساعات، كما نظم مسيرة ثانية شارك فيها مئات السيارات الملاكي والربع نقل والأتوبيسات والمقطورات، التي جابت شوارع الدائرة، وحمل مؤيديه صوره على نغمات أغنية "يا حبيبتي يا مصر" للفنانة شادية، وتصدر سليمان المسيرة السيارة.

وعقد سليمان، عدة لقاءات مع قبائل العرب والبدو المقيمين بمحافظة دمياط، حيث يعول سليمان إلى حد كبير على دعمهم له في الانتخابات البرلمانية مع أبناء مسقط رأسه قرية العدلية، التي يحظى فيها بشعبية كبيرة، كما عقد عدة لقاءات بأهالي قرية السنانية، للحديث عن برنامجه الانتخابي والاستماع لمشاكلهم، ويخوض سليمان التجربة للمرة الخامسة حيث سبق له الترشح من قبل 4 مرات، أخرها دورة 2015، ولم يحالفه التوفيق.

فيما نظم محمد قابيل البنا أمين حزب الشعب الجمهوري في محافظة دمياط، والمرشح عن دائرة كفر سعد، جولة انتخابية تحركت من مسقط رأسه قرية ميت الخولي عبدالله دائرة مركز الزرقا، شارك فيها سيارات الملاكي والتكاتك جابت المسيرة شوارع الدائرة الثانية التي تضم مراكز "فارسكور، الزرقا وكفر سعد"، ومدينة السرو وتصدر البنا المسيرة على نغمات أغنية "بشرة خير" للفنان حسين الجسمي، حيث تم تركيب أغنية خاصة بالبنا على نغمات بشر خير.

فيما أطلق أنصاره الشماريخ، احتفالا وتأييدا له، وقام البنا بجولة انتخابية جاب خلالها الشوارع والمقاهي ومحلات البقالة والفاكهة، وأطلقت السيدات الزغاريد دعما له، ويحظى البنا بدعم أبناء قريته المعروف عنها القبلية، وتأييد ابن بلدها في وجه الغرباء.

وأعلن الكابتن أيمن حافظ لاعب النادي الأهلي السابق والمنسق العام السابق لنادي الزمالك، تأييده ودعمه لمحمد البنا.