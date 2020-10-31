في أسبوع واحد.. 7 دول تصل لأعلى معدل إصابات بفيروس كورونا

ارتفاع مفاجئ في إصابات كورونا، يضرب دول العالم على مدار الأسبوع الجاري، فلأول مرة منذ بداية تفشي فيروس كورونا، سجلت هولندا أكثر من 11 ألفا في غضون 24 ساعة للمرة الأولى، الجمعة، على الرغم من أن السلطات أرجعت جزئياً هذا العدد الكبير إلى مسائل فنية.

كما سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، في غضون 24 ساعة منذ بدء الجائحة، وأعلن المعهد في تقريره الجمعة، أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بلغ 18 ألفا و681 حالة.

أمس، سجلت إيران 8293 حالة إصابة بفيروس كورونا، لتسجل بهذا الرقم أعلى معدل يومي منذ تفشي الجائحة، بينما سجلت 399 حالة وفاة جديدة بالفيروس، حيث تجاوز إجمالي الوفيات 34 ألفا.

المغرب أيضا شهدت أمس، أعلى معدل يومي للإصابات لها، حيث سجلت 4320 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليكون ذلك أعلى معدل يومي لها منذ ظهور الفيروس بها في فبراير الماضي.

لم تسلم إيطاليا من معدل الإصابات المرتفع، حيث صرحت وزارة الصحة الإيطالية أول أمس، تسجيلها 26.831 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل حصيلة يومية غير مسبوقة للحالات، منذ بدء التفشي في البلاد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

رغم إعلان روسيا أنها تمتلك لقاح فعال لفيروس كورونا، إلا أنها سجلت قبل يومين أعلى حصيلة في إصابات ووفيات منذ بداية الجائحة، حيث أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس تسجيل 17717 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد حالات "كوفيد - 19"، مليونا و581 ألفا و693 إصابة منذ بداية الجائحة.

هيئة الصحة العامة في السويد، أعلنت الأربعاء الماضي، عن تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليكون أعلى معدل إصابات تشهده منذ تفشي الوباء فيها، كذلك سجلت 9 حالات وفاة.