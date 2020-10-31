حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولة للتعدي على الأراضى الزراعية سواء البناء بدون ترخيص، أو التجريف أو التبوير، وإزالة تلك المخالفات في المهد على نفقة المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار حملات إزالة التعديات لحظة ارتكابها لردع المخالفين، وعدم التهاون في إزالة التعديات والمخالفات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّ الحملة نجحت في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بمساحة 1600 متر بنطاق حجز دفنو وقرية دفنو، تنوعت ما بين إقامة منازل، وأسوار، وأحواش، "بلوك أبيض"، وقد تم إزالتها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت رئيس مجلس المدينة إلى أنّ الحملة تمت بالتنسيق مع قوة أمنية من الشرطة برئاسة اللواء ممدوح أبو حمادة مساعد مدير الأمن، وتحت إشراف العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز إطسا، وبحضور العقيد عبدالله عبدالمنعم نائب مأمور مركز شرطة إطسا، ومحسن عبد الباقي سكرتير عام مركز ومدينة إطسا، وعدد من التنفيذين بمركز إطسا.

وكشف "فراج" أنّه وجه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على كافة الشوارع والقرى لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضى الزراعية أو على أراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة.

وشدد رئيس مجلس مدينة إطسا، على أنّهم لا يكتفون بإزالة التعديات فقط، ولكن يتم تطبيق القانون عليهم من تحرير محاضر لهم، وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للقضاء العسكري.