لعدم النظافة.. إحالة مسئول مقصف مدرسي بالفيوم للتحقيق

قرر محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم السبت، إحالة مسئول المقصف المدرسي بمدرسة "القاياتي" الابتدائية، بمركز سنورس، للتحقيق أمام الشئون القانونية، بسبب الخروج عن مقتضيات العمل الوظيفي، كما أنذر عدداً من عمال المدرسة، بسبب عدم نظافة دورات المياه الخاصة بالتلاميذ.

وخلال جولة ميدانية لتفقد عدد من المدارس على مستوى مراكز محافظة الفيوم، لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بها، نبه وكيل وزارة التربية والتعليم مُشدداً على إدارة مدرسة "القاياتي" بضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة، والفصول الدراسية، ودورات المياة جيداً، والتوعية الصحية المستمرة للتلاميذ.

وتفقد وكيل الوزارة عدداً من المدارس التابعة لإدارة سنورس التعليمية، ومنها مدرسة "القاياتي" الابتدائية، حيث تفقد الفصول الدراسية، وناقش التلاميذ في المناهج المقررة، للوقوف على المستوى العلمي للتلاميذ، وحضر حصة لمادة التربية الدينية للصف الرابع الابتدائي، بالإضافة إلى حصة أخرى لمادة الرياضيات بالصف الرابع الابتدائي، وحضر حصة للدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي، كما تفقد معمل الحاسب الآلي، ومعمل العلوم بالمدرسة، وأشاد بالمستوى المتميز للمدرسة، وانضباط وانتظام العملية التعليمية، باستثناء بعض المخالفات المحدودة، التي تم رصدها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وقال "عبد الله"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنّه حريص على تنظيم جولات تفقدية على المدارس بشكل يومي، من أجل التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، والتأكد من الحرص على نظافة الفصول ودورات المياه، والتأكد من جودة الأطعمة المقدمة للطلاب بمقصف المدرسة.

وأشار إلى أنّه في كل زيارة لأي مدرسة يشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الطلاب للكمامة، وترك مسافة التباعد اللازمة بين الطلاب، وتعقيم أيديهم باستمرار، وقياس حرارتهم كل يوم قبل دخول المدرسة، والتنبيه والتشديد على الطلاب بعدم تبادل الكمامات، وعدم تبادل استخدام أدوات بعضهم البعض.