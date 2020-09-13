حماية الطفل بالشرقية تستقبل 250 بلاغ تعذيب وعنف خلال عام

قال أيمن الأمير العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل والمشرف على مكتب رعاية أسر الشهداء بالشرقية إنه خلال الفترة من سبتمبر 2019م حتى سبتمبر 2020م تم تلقى أكثر من 250 بلاغا.

وأوضح أن البلاغات تضمنت "التعذيب والعنف الجسدي والجنسي - الاستغلال والإهمال - عمالة الأطفال"، وتم رفع الخطر عن الأطفال بالتعاون مع النيابة والشرطة وعمل خطة رعاية متكاملة شاملة جميع الجوانب النفسية والصحية والقانونية لهم والبحث عن عائل مؤتمن في حالة عدم وجود عائل مؤتمن للطفل كما تم رصد العديد من بلاغات الزواج المبكر منها "9 بلاغات في شهر أغسطس فقط" وتم فيها إيقاف الزواج وتوعية الأسر واتخاذ الإقرارات اللازمة على أولياء الأمور والمتابعة بصفة دورية وذلك بالتعاون مع النيابة الكلية ونيابة الطفل وعمل خريطة خدمات للطفولة بكل مركز تضم قوائم بكل الأماكن والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية المقدمة للأطفال بالمركز، وذلك لسرعة تقديم الخدمة وتيسير إحالة البلاغات.

وأشار مدير وحدة حماية الطفل إلى أنه تم إعادة تشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسة المحافظ، وكذلك الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة بالقرار رقم 5645 لسنة 2020م والتي تشكلت من "مقرر اللجنة العامة - إخصائية اجتماعية - منسقة خط النجدة – مسؤولة الملفات ومدخلة بيانات"، وتم إضافة ممثل للأوقاف وممثل للكنيسة وعميد كلية التربية والطفولة للجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة بالقرار رقم 6118 لسنة 2020م.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأهمية الدورالذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.