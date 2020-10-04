"تاج الدين": لا مشكلات في لقاح الأنفلونزا.. والآثار الجانبية ضعيفة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه لم يحذر من تناول مصل الأنفلونزا الموسمية، مؤكدًا أن التسجيلات التي نسبها البعض إليه لا أساس لها من الصحة علميًا ولا صحيًا.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، إنه نادى بأن تزيد كمية التطعيم في مصر هذا العام عن أي سنة سابقة، لأنه كان متأكدًا من أن المرضى والأطباء سوف يسعون إلى الحصول عليه، حتى لا يحدث نوع من الخلط بين الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: "منذ سنوات طويلة ونحن نكتب هذا التطعيم لمرضى الجهاز التنفسي من المصابين بالأمراض المزمنة والأمراض الأخرى التي تحتاج إلى هذا التطعيم".

وتابع: "ما قيل غير حقيقي أو علمي ولا يمكن أن أقول أنا هذا الكلام، ولم نرَ مشاكل والآثار الجانبية لهذا التطعيم ضعيفة جدًا مثل الأحمرار في مكان الحقن".